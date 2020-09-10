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Общество

6 тонн киноа из Перу не пропустили в Псковскую область

Фото: пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В Псковской области Россельхознадзор не пропустил через российско-латвийскую границу 6,2 тонны крупы киноа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия подкарантинной продукции, произведённой в Республике Перу, следовала в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве. Отправителем пищевой продукции была указана итальянская компания, расположенная в коммуне Колчеза, которая занимается переработкой зерновых и бобовых культур.

Фото: пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Во время карантинного фитосанитарного контроля в МАПП Бурачки государственный инспектор установил несоответствие информации об отправителе, заявленной в фитосанитарном сертификате, и указанной в товаросопроводительных документах.

Ввоз 6,2 тонны крупы киноа был запрещён. По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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