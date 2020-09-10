Пандемию ожирения прогнозирует ООН

09:55, 10 сентября 2020, ПАИ

Здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет РИА Новости, ссылаясь на прогнозы ООН.

Если не предпринять меры, то расходы на здравоохранение во всем мире в следующем десятилетии превысят 1,3 триллиона долларов в год, предупреждают эксперты. Здоровая и питательная пища уже стала недоступна для трех миллиардов человек. Пандемия коронавируса привела к тому, что люди ищут способы сэкономить на еде, выбирая фастфуд.

По оценкам ООН, до 132 миллионов человек могут столкнуться с проблемой голода к концу этого года. В развитых странах, однако, ожирение представляет более серьезную угрозу, чем голод. Если не предпринять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.