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Изборск вошёл в список самых красивых городов России
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Общество

Изборск вошёл в список самых красивых городов России

Изборск вошёл в список самых красивых старинных городов России по версии экспертов Skyscanner.

В перечень вошли: Плёс в Ивановской области, Выборг в Ленинградской области, Суздаль во Владимирской области, Тотьма в Вологодской области, Калязин в Тверской области, Вершинино в Архангельской области, Боголюбово во Владимирской области, Изборск в Псковской области, Даргавс в Северной Осетии.

Изборск – один из древнейших русских городов. Впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом в рассказе о призвании на Русь трех варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Изборск для правления достался из братьев Трувору. По преданию, Трувор после смерти был похоронен в Изборске. 

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