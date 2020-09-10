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Филармонические планы - Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский в прямом эфире ПАИ-live в 10:30

Псковское агентство информации проведет прямую трансляцию пресс-конференции директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой и художественного руководителя, дирижера Псковского губернаторского симфонического оркестра Николая Хондзинского.

Разговор пойдет о фестивале «Музыка на воде», открытии нового сезона, Фестивале русской музыки и его сроках проведения и других творческих планах филармонии.

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