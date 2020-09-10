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Культура

Надеюсь, фонтан на площади Ленина появится - Евгений Шапкин

Площадь Ленина в Пскове будет капитально отремонтирована в 2021 году. Во время ремонта будет сделан подвод воды под будущий фонтан, заявил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live.

Проект ремонта сделан давно, отметил главный архитектор. «Сейчас площадь Ленина не несёт функции площади. Это транзитный сквер, людям негде задержаться», - добавил он. После ремонта на площади поменяется покрытие, появятся малые архитектурные формы.

«Будет сделан подвод воды под будущий фонтан. Надеюсь, что этот фонтан будет. Газон с одной стороны сокращается, и делается рекреационное пространство. Если будет фонтан, то там смогут собираться и дети и взрослые. Фонтан, конечно бы, спас, но это вопрос дальнейшего финансирования», - отметил Евгений Шапкин.

 

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