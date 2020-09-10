Елизавета Барышникова: Мы закроем фестиваль «Музыка на воде» и откроем фонтан

10:50, 10 сентября 2020, ПАИ

«12 сентября мы закроем концертом фестиваль «Музыка на воде» - и откроем фонтан, в форме лилии», - рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в четверг, 10 сентября.

«Проект фестиваля «Музыка на воде» для нас стал неожиданностью по тому резонансу, который он получил. Конечно, мы планировали что-то грандиозное, но никто не ожидал, что фестиваль станет таким красивым и волшебным», - рассказала Елизавета Барышникова о первых концертах фестиваля в конце августа.

Она отметила, что очень повезло с погодой, «была отличная картинка и классный звук». «Из любой точки дендропарка была слышна музыка. Все совершенно точно сложилось, и мы сами в большом восторге», - сказала Елизавета Барышникова, напомнив, что проект реализуется при поддержке Министерства культуры России.

Главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский отметил, что, напротив, не удивлен восторженной реакцией на фестиваль. «Мы готовили красивые концерты, и они получились. Серьезный задел, чтобы такой фестиваль был ежегодным», - подчеркнул он.

12 сентября фестиваль «Музыка на воде» закроется концертом русской музыки. «Антракта не будет, концерт пройдет в одно отделение, чтобы никто не замерз», - рассказала Елизавета Барышникова. Она попросила зрителей одеться потеплее, взять с собой пледы и стульчики.

Директор филармонии рассказала, что после концерта 12 сентября на Мирожском пруду откроется фонтан в форме лилии.