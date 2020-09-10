0
11:05
Проект создания Ольгинской набережной прошел экспертизу – Евгений Шапкин
10:50
Елизавета Барышникова: Мы закроем фестиваль «Музыка на воде» и откроем фонтан
10:34
Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский - в прямом эфире ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
10:25
Филармонические планы - Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский в прямом эфире ПАИ-live в 10:30
19:32
Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников
12:20
Театральное сообщество собирает средства на поддержку Ильи Ротенберга
12:16
Два концерта даст в Печорах лучший органист России
Еще новости
Культура

Елизавета Барышникова: Мы закроем фестиваль «Музыка на воде» и откроем фонтан

«12 сентября мы закроем концертом фестиваль «Музыка на воде» - и откроем фонтан, в форме лилии», - рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в четверг, 10 сентября.

«Проект фестиваля «Музыка на воде» для нас стал неожиданностью по тому резонансу, который он получил. Конечно, мы планировали что-то грандиозное, но никто не ожидал, что фестиваль станет таким красивым и волшебным», - рассказала Елизавета Барышникова о первых концертах фестиваля в конце августа.

Она отметила, что очень повезло с погодой, «была отличная картинка и классный звук». «Из любой точки дендропарка была слышна музыка. Все совершенно точно сложилось, и мы сами в большом восторге», - сказала Елизавета Барышникова, напомнив, что проект реализуется при поддержке Министерства культуры России.

Главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский отметил, что, напротив, не удивлен восторженной реакцией на фестиваль. «Мы готовили красивые концерты, и они получились. Серьезный задел, чтобы такой фестиваль был ежегодным», - подчеркнул он.

12 сентября фестиваль «Музыка на воде» закроется концертом русской музыки. «Антракта не будет, концерт пройдет в одно отделение, чтобы никто не замерз», - рассказала Елизавета Барышникова. Она попросила зрителей одеться потеплее, взять с собой пледы и стульчики.

Директор филармонии рассказала, что после концерта 12 сентября на Мирожском пруду откроется фонтан в форме лилии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Проект создания Ольгинской набережной прошел экспертизу – Евгений Шапкин
10 сентября 2020
Проект создания Ольгинской набережной прошел экспертизу – Евгений Шапкин
Елизавета Барышникова: Мы закроем фестиваль «Музыка на воде» и откроем фонтан
10 сентября 2020
Елизавета Барышникова: Мы закроем фестиваль «Музыка на воде» и откроем фонтан
Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский - в прямом эфире ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
10 сентября 2020
Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский - в прямом эфире ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Филармонические планы - Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский в прямом эфире ПАИ-live в 10:30
10 сентября 2020
Филармонические планы - Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский в прямом эфире ПАИ-live в 10:30
Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников
09 сентября 2020
Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников
Театральное сообщество собирает средства на поддержку Ильи Ротенберга
09 сентября 2020
Театральное сообщество собирает средства на поддержку Ильи Ротенберга
Два концерта даст в Печорах лучший органист России
09 сентября 2020
Два концерта даст в Печорах лучший органист России
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
09 сентября 2020
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках

Идет загрузка...