Восемь тысяч калорий за 12 часов тратил пскович на соревнованиях по триатлону Ironman

10:53, 10 сентября 2020, ПАИ

Экоактивист, инициатор многих общественно полезных проектов, участник самых известных международных соревнований по триатлону Ironman Сергей Елизаров тратил восемь тысяч калорий за 12 часов на международных соревнованиях по триатлону Ironman в Барселоне, пишет «Псковская правда».

На турнире Сергей Елизаров принял участие в заплыве почти на 4 километра, велозаезде на 180 километров и забеге на 42 километра. Пскович успешно прошёл всю дистанцию.

Готовиться к соревнованиям псковичу помогал его друг. «Мне помог мой друг, сейчас он уже тренер по триатлону. Он подготовил меня к этой дистанции. Надо было проплыть 4 километра, проехать 180 и пробежать марафон – 42 километра. Для людей, которые слышат эти цифры, это кажется невероятным. Но на самом деле ежегодно дистанцию проходят десятки тысяч людей по всему миру. Это просто праздник спорта», – отметил пскович.

По его словам, соревнования по триатлону проходят по всему миру. В России тоже растет количество поклонников этого вида спорта. Особенно он популярен среди менеджеров среднего звена, у которых есть средства, которым наскучило хождение в спортзалы и они хотят чего-то нового, уточнил Сергей Елизаров.

Он также отметил, что обычно из 2,5 тысяч участников 500 не переступают финишную черту, они попросту сходят с дистанции. «Кто-то падает в обморок, кто-то тратит все силы на велоэтап, а на беговом этапе уже никакой. Кого-то снимают на плавательном этапе, поскольку он наглотался солёной воды. Среди моего круга знакомств такой товарищ есть. Готовился к мероприятию два или три года, но сошёл на велоэтапе. Не смог пройти, потому что это колоссальные нагрузки, люди тратят по 8 тысяч калорий за эти соревнования. В среднем они проходят по времени 12 часов», – подчеркнул Сергей Елизаров.