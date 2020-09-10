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Общество

На концертах в псковской филармонии будет заполнена лишь половина зала

Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский

На концертах в Псковской областной филармонии будет заполнена лишь половина зала, сообщила директор Елизавета Барышникова на пресс-конференции 10 сентября. Старт нового филармонического сезона намечен на 2 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Помимо продажи 50% билетов от возможного количества, всем зрителям на входе измерят температуру. Рассадка в зале будет «два через два» - два пустых кресла, два кресла со зрителями. «Кассиры в ручном режиме будут делать так, чтобы незнакомые люди не сидели рядом. Очередей мы тоже постараемся не допускать», - пообещала Елизавета Барышникова.

Главный дирижёр симфонического оркестра Николай Хондзинский надеется, что новый сезон «не смажется» из-за существующей обстановки и ограничений.

Сезон в филармонии откроется концертом с музыкой Бетховена, перенесенным с мая. 17 октября псковичи, как и в прошлом году, вновь смогут послушать сценическую кантату «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа, на собственное либретто по мотивам средневековых стихотворений из одноимённого сборника. За один день планируется организовать сразу два концерта с кантатой. Второй получит маркер 18+ - из-за текстов Карла Орфа.

«Цены, - заверила Елизавета Барышникова, - останутся на прежнем уровне даже с учетом неполного зала. Немного подорожает вход на «Кармина Бурана», так как это дорогой проект, но всё в пределах разумного».

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