Хондзинский: Рок-музыка в исполнении симфонического оркестра - это лабуда

11:10, 10 сентября 2020, ПАИ

Рок-музыка в исполнении симфонического оркестра - это лабуда, заявил главный дирижёр симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский на пресс-конференции 10 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Хондзинский отметил, что на фестивале «Музыка на воде» в псковском дендропарке исполняется барочная музыка, и всё время концерта псковичи, даже те, кто не купил билеты, стояли вокруг парка и слушали. «Это показательно. Здесь нужна такая музыка, здесь её слушают. Уверен, мы движемся в правильном направлении, предлагая яркую программу и не опускаясь до той музыки, которая не предназначена для симфонического оркестра», - подчеркнул дирижёр, добавив, что симфоническую музыкую и рок любят разные люди.

Николай Хондзинский рассказал, что псковский оркестр из-за состава и отсутствия нужного количества инструментов пока не может исполнять достаточно много произведений. «Но есть большой пласт музыки, который нам еще предстоит исполнить, а псковичам - услышать», - подытожил Хондзинский.