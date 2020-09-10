Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики

11:19, 10 сентября 2020, ПАИ

В Пскове начался приём в Школу межэтнической журналистики, которая откроется в регионе в пятый раз, сообщила Псковскому агентству информации руководитель проекта Ольга Миронович.

Всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики в Пскове осуществляется при поддержке Псковского государственного университета. В 2020 году такие же школы будут работать в 26 регионах страны. Занятия начнутся в конце сентября, а завершатся к декабрю и будут проходить дважды в неделю.

В программе Школы - теория журналистики, лекции приглашённых экспертов, телемосты с другими регионами - участниками проекта, интересные встречи и экскурсии, тренинги по технологии журналистского мастерства.

Курс в 40 академических часов разработан таким образом, чтобы с ходу вовлечь учеников в практическую работу. После каждого занятия они будут выполнять домашнее задание, а потом дорабатывать свои тексты под руководством куратора, чтобы подготовить их к публикации. Поэтому к окончанию учёбы каждый выпускник сможет сформировать портфолию из собственных публикаций в региональных и федеральных СМИ.

Обучение в псковской Школе межэтнической журналистики бесплатное, по окончании курса выпускники получат сертификаты. Лучшие выпускники школ межэтнической журналистики будут приглашены на медиафорум в Москву и в этноэкспедицию по Ярославской области (все транспортные расходы, питание и проживание в этих поездках – за счёт Гильдии).

Занятия в псковской Школе межэтнической журналистики ведёт неоднократный победитель всероссийских журналистских конкурсов, лауреат международной премии Citi Journalistic Excellence Award (CJEA) и Премии председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова журналист Ольга Миронович.

Отбор в псковскую Школу межэтнической журналистики проводится на конкурсной основе. Для участия в конкурсе необходимо вступить в одноимённую группу в соцсети «ВКонтакте» и написать куратору мотивационное письмо.