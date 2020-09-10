Великолукский любитель сладкого похитил из торгового зала шоколад и пять банок кофе
Молодой парень в Великих Луках 9 сентября ограбил магазин на улице Калинина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В охраняемом объекте – магазине на улице Калинина – сработала система сигнализации, и экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о грабеже. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 22-летнего великолучанина, который, как выяснилось, собирался вынести из торгового зала шоколад и пять банок кофе.
Подозреваемого для выяснения обстоятельств передали сотрудникам полиции.