Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове

11:46, 10 сентября 2020, ПАИ

Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове. Городской транспорт появится здесь по проекту реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, запланированной на 2021-2022 годы. Об этом во время встречи с жильцами ближайших домов сообщила специалист «СДМ Проект» Галина Мышинская.

На Западной организуют одностороннее движение в сторону улицы Кузбасской Дивизии, остановку для автобусов оборудуют рядом со школой №25, здесь появятся и два пешеходных перехода. Все деревья вдоль улицы обещают сохранить.

На собрании жители попросили убрать парковочные карманы у дома №13 по Западной, сузить парковочные карманы возле дома по улице Западной, 21, оборудовать пешеходный переход на пересечении с улицей Байкова.

Глава города Елена Полонская пообещала, что в течение двух недель предложения проработают с администрацией Пскова, затем на общедомовом собрании пройдет обсуждение откорректированного проекта.

Ранее о проекте ремонта улицы Западной и расширении улицы Кузбасской Дивизии Псковскому агентству информации рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.