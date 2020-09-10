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Общество

Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове

Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове. Городской транспорт появится здесь по проекту реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, запланированной на 2021-2022 годы. Об этом во время встречи с жильцами ближайших домов сообщила специалист «СДМ Проект» Галина Мышинская. 

На Западной организуют одностороннее движение в сторону улицы Кузбасской Дивизии, остановку для автобусов оборудуют рядом со школой №25, здесь появятся и два пешеходных перехода. Все деревья вдоль улицы обещают сохранить.

На собрании жители попросили убрать парковочные карманы у дома №13 по Западной, сузить парковочные карманы возле дома по улице Западной, 21, оборудовать пешеходный переход на пересечении с улицей Байкова.

Глава города Елена Полонская пообещала, что в течение двух недель предложения проработают с администрацией Пскова, затем на общедомовом собрании пройдет обсуждение откорректированного проекта.

Ранее о проекте ремонта улицы Западной и расширении улицы Кузбасской Дивизии Псковскому агентству информации рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

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