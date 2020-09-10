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Общество

26,5 тонн кокоса ввезли в Псковскую область из Шри-Ланки

26,5 тонн кокоса ввезли в Псковскую область из Шри-Ланки. Кокосовые чипсы и стружка прошли фитосанитарный контроль на российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки». Об  этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Инспекторы проверили 17,5 тонн кокосовой стружки и 9 тонн кокосовых чипсов и не обнаружили в продукции опасных насекомых. В результате стружку и чипсы разрешили ввозить на территорию России. 

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