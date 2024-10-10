150-ю маскировочную сеть сплели для бойцов СВО жители Бежаницкого района
150-ю маскировочную сеть сплели для земляков, принимающих участие в СВО, жители Бежаницкого муниципального округа. Об этом сообщает газета «Сельская новь» со ссылкой на сообщество «За правду».
«Плетение 150-й маскировочной сети для бойцов СВО завершила команда замечательных, трудолюбивых женщин – волонтёров муниципального штаба «Мы вместе», – отметили в сообществе.
Ранее сообщалось, что маскировочные сети для бойцов СВО плетут жители Себежского района.
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