150-ю маскировочную сеть сплели для бойцов СВО жители Бежаницкого района

17:38, 10 октября 2024, ПАИ

150-ю маскировочную сеть сплели для земляков, принимающих участие в СВО, жители Бежаницкого муниципального округа. Об этом сообщает газета «Сельская новь» со ссылкой на сообщество «За правду».

«Плетение 150-й маскировочной сети для бойцов СВО завершила команда замечательных, трудолюбивых женщин – волонтёров муниципального штаба «Мы вместе», – отметили в сообществе.

Ранее сообщалось, что маскировочные сети для бойцов СВО плетут жители Себежского района.