Гуманитарную помощь для участников СВО собрали жители Опочецкого округа
Гуманитарную помощь собрали жители Опочецкого муниципального округа для военнослужащих в зону СВО, сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
«На текущий момент на фронте остро востребованы доски, которые крайне необходимы для строительства укрытий и обеспечения комфортных условий для наших защитников», – отметил Юрий Ильин.
Он также поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку. «Вместе мы можем сделать много хорошего и важного для тех, кто стоит на защите нашей Родины. Каждое ваше участие имеет огромное значение!» – заключил глава округа.
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