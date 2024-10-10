Гуманитарную помощь для участников СВО собрали жители Опочецкого округа

17:13, 10 октября 2024, ПАИ

Гуманитарную помощь собрали жители Опочецкого муниципального округа для военнослужащих в зону СВО, сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

«На текущий момент на фронте остро востребованы доски, которые крайне необходимы для строительства укрытий и обеспечения комфортных условий для наших защитников», – отметил Юрий Ильин.

Он также поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку. «Вместе мы можем сделать много хорошего и важного для тех, кто стоит на защите нашей Родины. Каждое ваше участие имеет огромное значение!» – заключил глава округа.