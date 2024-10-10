Маскировочные сети для бойцов СВО плетут жители Себежского района
Маскировочные сети землякам, участвующим в СВО, плетут жители Себежского района, пишет газета «Призыв».
В клубе-библиотеке деревни Сутоки с 2023 года организовано плетение маскировочных сетей для помощи фронту. Почти ежедневно приходят добровольцы разных возрастов. Ленты нарезаются с помощью станка, который создал себежанин Александр Егоров.
Уже были сплетены десятки сетей. «Мы всегда с ними, и пусть бойцы это знают», – отметила руководитель клуба Нина Суздалева.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 октября 2024
Михаил Ведерников провёл совещание с заместителями и руководителями органов исполнительной власти региона
10 октября 2024
Делегация Псковской области приняла участие в финале педагогического конкурса «Мастер года»