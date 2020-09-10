1 570 человек заболели коронавирусом в Пскове

11:57, 10 сентября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 570 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на три человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (947 случаев), на третьем – Псковский район (422 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 877 случаев заражения коронавирусом, 3 602 человека выздоровело, 65 – умерло.