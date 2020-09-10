200 без вести пропавших псковичей разыскивает полиция

12:08, 10 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области разыскивают 200 человек, пропавших без вести. Некоторые дела о розыске заведены еще в 1990 году. Об этом на пресс-конференции 10 сентября заявил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Срок поиска не ограничен», - отметил спикер.

Кроме того, в Псковской области зарегистрировано около 20 трупов, которые не удалось опознать.