Жильё получили двое сирот из Локнянского района после вмешательства прокуратуры

12:12, 10 сентября 2020, ПАИ

После вмешательства прокуратуры двое сирот из Локнянского района смогли получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства Псковской области.

В прокуратуру Локнянского района обратились двое местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация муниципалитета не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации Локнянского района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильём. Суд удовлетворил требования. В настоящее время нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенным жильём.