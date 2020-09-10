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Общество

Жильё получили двое сирот из Локнянского района после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры двое сирот из Локнянского района смогли получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства Псковской области.

В прокуратуру Локнянского района обратились двое местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация муниципалитета не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации Локнянского района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильём. Суд удовлетворил требования. В настоящее время нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенным жильём.

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