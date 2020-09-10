Почти 3,5 года проведёт в колонии житель Локни за склонение знакомых к потреблению наркотиков

12:34, 10 сентября 2020, ПАИ

3 года и 4 месяца проведёт в колонии 25-летний житель Локни за склонение двоих знакомых к потреблению наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина, который был неоднократно судим за хищение чужого имущества, предложил своим знакомым 26 и 23 лет, ранее не употреблявшим наркотики, выкурить марихуану. Впоследствии всех троих сотрудники полиции задержали в состоянии наркотического опьянения.

Бежаницкий районный суд признал жителя Локни виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств двух или более лиц). Теперь мужчине предстоит провести 3 года и 4 месяца в колонии общего режима.