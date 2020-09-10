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Общество

Пскович Сергей Фирсанов выиграл серебро и бронзу чемпионата России по велоспорту

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области Сергей Фирсанов завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по велоспорту, который проходил в Ижевске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, псковские спортсмены выступили за команды Московской области и Санкт-Петербурга в командной гонке.

На 75 км в командной гонке Сергей Фирсанов и его команда (Московская область) стала второй, уступив всего лишь десять секунд команде из Самары. Те же десять секунд отставания не дали команде Санкт-Петербурга, за которую выступали юные великолучане Илья Лосев и Даниил Баланев, подняться на подиум, пропустив вперёд омскую четвёрку.

Также на чемпионате России в Ижевске Сергей Фирсанов выиграл бронзу в парной гонке на 50 километров.

Тренеры спортсменов Вячеслав Тарасов и Александр Филиппов назвали выступление псковичей удовлетворительным. «Ребятам немного не хватило удачи. Четверка Фирсанова отпустила лидеров на старте и догнать так и не смогла. А в четверке Баланева и Лосева случился прокол на дистанции, который и помешал взять бронзу», – сказал заслуженный тренер России Александр Филиппов.

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