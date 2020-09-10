#Опросник ПАИ: Отдали ребенка в кружок?

14:09, 10 сентября 2020, ПАИ

О том, как дети проводят свободное время и какие кружки посещают, узнали корреспонденты Псковского агентства информации у жителей Пскова.

Школа искусств, волонтерство, «развивашки» и спортивные секции – выбор на любой вкус.

Все опрошенные сошлись во мнении, что кружки необходимы детям для общего развития, общения и просто полезного проведения досуга. Однако важно учитывать мнение ребенка, потому что «дети иногда ходят туда, куда хотят родители, а не туда, куда лежит их сердце». Также важно не перегружать расписание ученика. Главное, чтобы он все успевал и не чувствовал сильную усталость.

При этом большинство опрошенных заметило, что стоимость дополнительного образования не имеет никакого значения. Детям нравится, значит, родители счастливы. Кроме того, можно найти бесплатные занятия или секции, где от родителей будет необходимо только наличие инструментов, спортивной формы или инвентаря.