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Общество

Псковская область вошла в число наиболее бюджетных направлений путешествия из Петербурга

Псковская область вошла в число наиболее бюджетных направлений, по которым можно поехать в сидячем вагоне осенью из Санкт-Петербурга, сообщает издание Gudok.ru со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что из Санкт-Петербурга в бюджете до тысячи рублей на сидячем месте в поезде можно уехать в пять разных регионов: Карелию, а также Новгородскую, Псковскую, Тверскую и Ярославскую области.

В частности, средний чек на билет на сидячем месте из Санкт-Петербурга в Дно составляет 498 рублей, в Великие Луки – 667 рублей, в Псков – 674 рубля, в Печоры – 720 рублей.

Специалисты аналитического центра сервиса путешествий «Туту.ру» подчеркнули, что в 2020 году поездки в сидячих вагонах в России стали популярнее. Доля путешественников, которые покупают такие билеты, летом выросла на 17%.

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