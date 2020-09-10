Псковская область вошла в число наиболее бюджетных направлений путешествия из Петербурга

14:27, 10 сентября 2020, ПАИ

Псковская область вошла в число наиболее бюджетных направлений, по которым можно поехать в сидячем вагоне осенью из Санкт-Петербурга, сообщает издание Gudok.ru со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что из Санкт-Петербурга в бюджете до тысячи рублей на сидячем месте в поезде можно уехать в пять разных регионов: Карелию, а также Новгородскую, Псковскую, Тверскую и Ярославскую области.

В частности, средний чек на билет на сидячем месте из Санкт-Петербурга в Дно составляет 498 рублей, в Великие Луки – 667 рублей, в Псков – 674 рубля, в Печоры – 720 рублей.

Специалисты аналитического центра сервиса путешествий «Туту.ру» подчеркнули, что в 2020 году поездки в сидячих вагонах в России стали популярнее. Доля путешественников, которые покупают такие билеты, летом выросла на 17%.