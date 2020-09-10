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Общество

С 11 сентября движение от улицы Герцена до улицы Олега Кошевого в Пскове будет ограничено

С 11 сентября движение от улицы Герцена до улицы Олега Кошевого в Пскове будет ограничено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Из-за работ на инженерных сетях улица Леона Поземского на этом участке будет закрыта с 8:00 11 сентября до 6:00 14 сентября. Движение по улице Труда закрывается на участке от улицы Школьной до улицы Леона Поземского. Движение по улице Волкова закрывается на участке от улицы Труда до пересечения улицы Волкова и улицы Леона Поземского.

Движение автобусов №11 будет осуществляться по маршруту: Троицкий мост - улица Леона Поземского - улица Олега Кошевого - улица Школьная - улица Труда и далее по маршруту.

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