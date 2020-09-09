Отремонтировать каток за счёт компании Nivea предлагают жителям Пскова

15:00, 10 сентября 2020, ПАИ

Жители Пскова смогут принять участие в конкурсе «Голосуй за свой каток!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании Nivea.

Компания открывает прием заявок на конкурс «Голосуй за свой каток!», миссия которого – подарить вторую жизнь неиспользуемым ледовым площадкам. С 31 августа по 18 октября каждый житель Пскова может предложить для реставрации каток в своем городе, оставив заявку здесь.

«Голосуй за свой каток!» – ежегодный проект, в рамках которого компания восстанавливает заброшенные дворовые катки, непригодные для отдыха и занятий спортом. За шесть лет вторую жизнь уже получили 18 площадок в Великих Луках, Омске, Селенгинске, Кандалакше, Ярославле, Самаре, Новосибирске и многих других населенных пунктах.

Итоги конкурса объявят в середине октября. В планах - реконструировать и открыть каток до конца года.