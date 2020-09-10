Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе

15:44, 10 сентября 2020, ПАИ

В Дновском районе работники ООО «Красное Знамя» были вынуждены обратиться к жителям и гостям района в связи с массовым воровством кукурузы с полей.

«Не ходите по кукурузному полю и не собирайте кукурузу! Во-первых, это частная собственность, во-вторых кукуруза – кормовая, её едят животные, а для людей она не пригодна, ну если только вы себя не считаете животным», - цитирует обращение газета «Дновец»

Уже уничтожено три гектара кукурузного поля: выломали стебли, вытоптали землю, украли початки.