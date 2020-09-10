Пскович украл рюкзак у увлекшейся книгой девушки

16:12, 10 сентября 2020, ПАИ

29-летний пскович украл рюкзак у увлекшейся книгой девушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Молодой человек подошел к скамье у дома №79 на улице Юбилейной, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, схватил рюкзак и сбежал. Владелица рюкзака сидела рядом и читала книгу, поэтому не заметила вора.

В рюкзаке псковички находился смартфон «Meizu M6T 2/16 Gb Blue» с защитным стеклом, чехлом, картой памяти, сим-картой, а также кошелек с 1200 рублями и дисконтной картой магазина «Эльдорадо», а также чехол с очками. Материальный ущерб составил 7 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Вору грозит два года колонии.