Два двора благоустроили в Гдове

16:07, 10 сентября 2020, ПАИ

В Гдове обновили асфальт и установили новые скамейки и урны во дворах домов на улице Печатникова. Дворы отремонтировали по партийному проекту «Единой России» «Городская среда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе реготделения партии.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский с рабочим визитом побывал в Гдове. Одной из ключевых тем повестки дня стала реализация партийных проектов в городе. О работе в этом направлении рассказали активисты местного отделения партии.

Так, в этом году в рамках партпроекта «Городская среда» в Гдове отремонтировали дворы домов № 11 и 13 на улице Печатникова.

Как рассказали активисты местного отделения «Единой России», первым участником партпроекта «Городская среда» в Гдове стал двор дома № 11 на улице Пограничной, где в 2018 году отремонтировали тротуар и установили новые скамейки и урны. В том же году был приведен в порядок ряд других городских дворов.

Секретарь регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что партийные проекты являются важным инструментом для улучшения жизни в нашем регионе. «Проекты «Единой России» позволяют из года в год планомерно решать насущные вопросы и делать жизнь в нашем регионе более комфортной и привлекательной», - заключил Козловский.