Виртуальный концертный зал открылся в Пыталово

16:10, 10 сентября 2020, ПАИ

Виртуальный концертный зал открыли в Пыталово в четверг, 10 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Зал открыт по проекту Министерства культуры РФ. Для создания зала Пыталовский район получил субсидию в 2,5 млн рублей. На эти средства было закуплено и установлено оборудование для виртуального концертного зала. Помимо онлайн-трансляций концертов для жителей муниципалитета, оборудование позволит проводить музыкальные занятия с учащимися школ района, школ искусств.

Открытие виртуального концертного зала — это первая задача, вторая — привлечь в него зрителей, считает глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Ранее виртуальные концертные залы появились еще в нескольких муниципалитетах Псковской области, в частности, в Великих Луках, Невеле, Острове.