С 10 сентября разрешается собирать клюкву в Полистовском заповеднике

16:40, 10 сентября 2020, ПАИ

С 10 сентября по 1 декабря официально разрешён сбор клюквы на выделенных участках в охранной зоне Полистовского заповедника, сообщается в соцсетях заповедника.

В Локнянском районе сбор ягод разрешён в трёх местах: в урочищах Болтухино, Усадьба и Язвы, а в Бежаницком районе разрешённых мест для сбора клюквы нет.

В прошлом году на территории заповедника обновили и установили дополнительные пограничные аншлаги по территории охранной зоны и границ Полистовского заповедника.

В Полистовском заповеднике напомнили правила природопользования. Сбор клюквы и нахождение на территории заповедника без специального разрешения и без сопровождения сотрудника запрещены. За нарушение природоохранного режима налагается штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Разрешено собирать до 15 килограммов ягод на человека без использования комбайнов и других приспособлений, травмирующих растительный покров.

Охранные рейды регулярно проводят госинспекторы заповедника, для патрулирования используются средства фото- и видеофиксации.