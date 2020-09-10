Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте прошел в Пскове в четверг, 10 сентября. Сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области напомнили псковичам о необходимости соблюдения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Наиболее дисциплинированными оказались жители Пскова пожилого возраста. Ношением масок чаще пренебрегают молодые пассажиры.
Нарушителям предписаний Роспотребнадзора сотрудники комитета по транспорту вручали памятки о важности соблюдения ограничительных мер.