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Убийство десятилетней давности раскрыли в Псковской области

Убийство десятилетней давности раскрыли в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Уголовное дело возбудили еще 15 января 2011 года. Тогда в одной из квартир в Великих Луках было обнаружено тело 44-летнего мужчины с множественными ушибленными ранами головы.

Несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу, работа по раскрытию преступления совместно сотрудниками УМВД России по Псковской области продолжалась почти десять лет.

Следователи по изъятым на месте происшествия биологическим следам с орудия убийства получили генетический профиль подозреваемого в совершении преступления, который совпал с генетическим профилем проверяемого на причастность к совершению преступления 35-летнего великолучанина. 

В результате собранных исключительно экспертным путем доказательств преступление удалось раскрыть, подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Изучение личности показало, что задержанный ранее судим за совершение аналогичного преступления. На допросе он подробно рассказах о конфликте с потерпевшим и характере причиненных ему телесных повреждений.

Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

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