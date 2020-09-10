Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах

16:54, 10 сентября 2020, ПАИ

Как в Пскове реализуется региональный проект «Старшее поколение» по направлению «Демография» и что нам ждать от «Социального городка» в деревне Борисовичи в Псковской области, рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

«Социальный городок» — это «новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг», - пояснила Ольга Михайловна. Также она заверила, что проект будет реализован с точки зрения «современных европейских норм и стандартов, адаптированных к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации».

Для Псковской области это уникальный опыт. Подобных объектов у нас еще не было. Планируется, что этот проект сможет обеспечить пожилым людям комфортные и безопасные условия проживания, которые будут похожи на домашние. При этом главным остается улучшение качества и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста. В том числе с помощью использования современных технологий социальной работы.

Кроме того, создатели городка ожидают, что люди пожилого возраста смогут лучше социализироваться и интегрироваться в обществе друг друга. Вовлечение граждан в процесс «самостоятельного» проживания должно положительно сказаться на качестве жизни пенсионеров. Проект всячески будет помогать населению городка и способствовать активному долголетию.

Пространство представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. Чем же этот проект уникален?

Во-первых, по словам Евстигнеевой, строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Особое значение будет уделено созданию атмосферы защищенности и полной доступности зданий, помещений и открытого окружающего пространства». Это несомненный плюс для маломобильных групп населения. Помимо зданий, где непосредственно будут жить постояльцы, предусмотрено центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.

Во-вторых, в результате строительства объекта регион получит более 100 мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста, школу родственного ухода, реабилитационный центр по оказанию услуг для граждан пожилого возраста, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, пункт проката технических средств реабилитации.

Развитая инфраструктура и продуманный комплекс оказываемых услуг действительно позволит назвать это место городком. Ранее сообщалось, что здесь хотят сделать столовую, тренажерный зал, прачечную, ремонтную мастерскую, библиотеку, клубы по интересам, часовню и многое другое. А это значит, что все необходимое для жизни можно будет получить, не выходя за пределы соцгородка. Также жители могут рассчитывать на постоянное медицинское обслуживание.

Интересным решением является отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста. Люди смогут привозить и оставлять своих родственников на целый день, не опасаясь за их жизнь и здоровье.

«Создание учреждения данного типа обеспечит максимальный комфорт и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, квалифицированный уход за ними, повышение социального статуса личности», - заметила председатель комитета по соцзащите.

Конечно же, успешная реализация проекта невозможна без хорошо подготовленной и специально обученной команды специалистов-профессионалов. Ольга Евстигнеева рассказала, что «все штатные и привлеченные специалисты получат профессиональное обучение по индивидуальному уходу и сопровождению пожилых людей». Пока о подготовке кадров говорить рано, так как в эксплуатацию соцгородок сдадут только в 2022 году. Впрочем, о том, кто и как туда попадет, тоже. Однако Евстигнеева заметила, что «порядок направления в учреждение, условия предоставления социальных услуг и размер платы за их предоставление будут осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Были некоторые проблемы с финансированием, но в августе 2019 года правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей на продолжение строительства в 2020 году. В настоящее время заключен контракт на завершение строительства с подрядной организацией ОП ООО «ПромАльянс». Работа идет полным ходом.