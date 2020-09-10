Почти шесть тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

17:07, 10 сентября 2020, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 5 915 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

9 сентября в стране зафиксировано 128 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 5 363 новых случая заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 10 сентября в России выявлено 1 046 370 случаев заболевания коронавирусом, 862 373 человека выздоровело, 18 263 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 877 случаев заражения коронавирусом, 3 602 человека выздоровело, 65 – умерло.