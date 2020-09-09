0
17:09
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
14:49
ФОТОФАКТ: 47-я школа Пскова получила инвентарь для регби
12:05
Бесплатные занятия по воркауту проводят волонтеры в Гдове
20:32
«Кросс Нации» пройдёт в Великих Луках 19 сентября
16:03
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
12:21
Компания марафонцев
11:55
Центр отдыха «Снегопад»: предприниматели бесплатно учат желающих кататься на лыжах и сноубордах
Еще новости
Спорт

Облсовпроф поддержал проведение товарищеских волейбольных игр

Серия волейбольных товарищеских матчей между командами «Почты России» и Псковских тепловых сетей началась на этой неделе при поддержке профсоюзного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Опытная команда Тепловых сетей поделилась своим мастерством с соперниками по построению хода тренировок и овладению тактикой игры. «Почта России», в свою очередь, показала, что волейбол – тот командный вид спорта, в котором могут активно принимать участие и мужчины, и женщины – от директора до почтальона.

Отраслевые профсоюзы при поддержке Псковского облсовпрофа планируют товарищеские встречи команд на футбольном поле.

«Объединяя членов профсоюзов разных отраслей, мы стараемся находить общие точки их взаимодействия и общения, - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Ведь профсоюзные организации в сотрудничестве с работодателями стараются поддерживать и развивать командный товарищеский дух в трудовом коллективе. Совместные спортивные мероприятия и активный здоровый образ жизни отлично объединяют, а также уменьшают количество больничных на предприятиях».

Игорь Иванов сообщил, что в октябре в день коллективных действий профсоюзы планируют спортивные мероприятия под лозунгами защиты прав трудящихся и проведение Профсоюзного кубка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
09 сентября 2020
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
ФОТОФАКТ: 47-я школа Пскова получила инвентарь для регби
09 сентября 2020
ФОТОФАКТ: 47-я школа Пскова получила инвентарь для регби
Бесплатные занятия по воркауту проводят волонтеры в Гдове
09 сентября 2020
Бесплатные занятия по воркауту проводят волонтеры в Гдове
«Кросс Нации» пройдёт в Великих Луках 19 сентября
08 сентября 2020
«Кросс Нации» пройдёт в Великих Луках 19 сентября
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
08 сентября 2020
Псковский велопарад перенесли на 2021 год
Компания марафонцев
07 сентября 2020
Компания марафонцев
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
07 сентября 2020
Пскович Данил Герасимов выступит на чемпионате Европы по кикбоксингу
Россиянки одержали победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису
06 сентября 2020
Россиянки одержали победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису

Идет загрузка...