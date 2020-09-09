Облсовпроф поддержал проведение товарищеских волейбольных игр
Серия волейбольных товарищеских матчей между командами «Почты России» и Псковских тепловых сетей началась на этой неделе при поддержке профсоюзного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Опытная команда Тепловых сетей поделилась своим мастерством с соперниками по построению хода тренировок и овладению тактикой игры. «Почта России», в свою очередь, показала, что волейбол – тот командный вид спорта, в котором могут активно принимать участие и мужчины, и женщины – от директора до почтальона.
Отраслевые профсоюзы при поддержке Псковского облсовпрофа планируют товарищеские встречи команд на футбольном поле.
«Объединяя членов профсоюзов разных отраслей, мы стараемся находить общие точки их взаимодействия и общения, - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Ведь профсоюзные организации в сотрудничестве с работодателями стараются поддерживать и развивать командный товарищеский дух в трудовом коллективе. Совместные спортивные мероприятия и активный здоровый образ жизни отлично объединяют, а также уменьшают количество больничных на предприятиях».
Игорь Иванов сообщил, что в октябре в день коллективных действий профсоюзы планируют спортивные мероприятия под лозунгами защиты прав трудящихся и проведение Профсоюзного кубка.