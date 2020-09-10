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Общество

Умерла звезда «Игры престолов»

Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

На 83-м году жизни умерла британская актриса Дайана Ригг, сообщают европейские СМИ. По их данным, актриса скончалась в своём доме 10 сентября.

Отмечается, что Дайана Ригг курила на протяжении 55 лет, а в 2011 году бросила эту вредную привычку. Однако шесть месяцев назад у неё нашли онкологическое заболевание.

Дайана Ригг сыграла во многих фильмах, сериалах и театральных постановках. Она известна своими ролями в сериалах «Мстители» (1961–1969) и «Игра престолов», а также в одном из фильмов о Джеймсе Бонде.

Дайана Ригг исполняет роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов».

В «Игре престолов» Дайана Ригг сыграла роль Оленны Тирелл – главы дома Тиреллов. В 7-м сезоне сериала Оленна Тирелл умирает, выпив бокал вина с ядом, который ей дал Джейме Ланнистер.

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