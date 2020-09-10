Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак

17:50, 10 сентября 2020, ПАИ

Корреспонденты Псковского агентства информации нашли в деревне Остров Плюсского района дом, принадлежащий члену Совета Федерации Людмиле Нарусовой, матери известной телеведущей, экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак.

Деревянное строение находится на окраине деревни, построен дом был после войны, в нем долгое время жили родители Людмилы Нарусовой. В деревню Остров она часто приезжала на лето с маленькой Ксенией, которую «растила на козьем молоке козы Вербы, на щуках из реки Плюсса и на плюсской чернике". Последнее время дом в качестве дачи использовали родственники сенатора.

Сейчас на участке Нарусовых рабочие расчищают заросшую территорию под строительство нового дома. Как рассказали ПАИ соседи Нарусовых, знаменитая семья хочет восстановить «родовое гнездо» и построить новый жилой дом, старый, скорее всего, пойдет под снос.

Накануне стало известно, что Людмила Нарусова вместе со своей сестрой Ларисой заезжали в плюсскую деревню, в которой сенатор не была уже больше 20 лет, посмотреть на состояние дома. Жители деревни обратились к члену Совфеда за помощью в оформлении земельного участка под местной часовней. Её строили общими силами, Людмила Нарусова обещала помочь.

«Мы очень рады, что Людмила Борисовна хочет здесь восстановить свое «родовое гнездо», это очень хорошо, это правильно» - рассказали ПАИ Наталья и Виктор Тихоновы, соседи Нарусовых. «Деревня наша старинная, появилась 500 лет назад, мы прикладываем все усилия, чтобы деревня жила и люди сюда тянулись. Поэтому мы всегда будем рады увидеть Людмилу Борисовну в гостях».