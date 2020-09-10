Мониторинг организации горячего питания в школах стартовал в Псковской области

17:47, 10 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области стартовал мониторинг организации горячего питания для школьников младших классов. Он проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, активисты партпроекта вместе с представителями родительского совета посетили в Пскове среднюю общеобразовательную школу № 11. Они оценили качество горячего питания, осмотрели помещение столовой и проконтролировали наличие средств санитарной защиты в школе.

Проверка проходила при соблюдении всех необходимых мер безопасности: участники рейда надели бахилы, маски, одноразовые халаты, обработали руки антисептиком и прошли термометрию.

В здании школы к началу учебного года был обустроен дополнительный обеденный зал для учащихся начальной школы. Он разместился в помещении бывшей мастерской, где с этой целью был произведен ремонт, проведено оснащение, приобретен второй бойлер. С учетом второго зала количество посадочных мест в школьной столовой возросло до 120.

«С сентября начальная школа получает горячее питание в соответствии с меню, которое было составлено с учётом потребностей ребёнка – это и овощи, и мясная, и рыбная продукция, и компоты, и фруктовые соки – меню сбалансированное. Дети едят хорошо, подрядчики готовят вкусно. Циклическое меню согласовывали с управляющим советом, оно утверждено Роспотребнадзором, директором школы, подрядчиком – это все для здоровья наших детей», – рассказала директор школы № 11 Анна Михайлова.

Она отметила, что рассадка детей в столовой происходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. «Мы стараемся рассаживать детей по параллелям и классам. В одну перемену, к примеру, питаются только дети 1-х классов. Перед приёмом пищи обязательно каждый ребёнок обрабатывает руки», – пояснила директор школы.

Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская отметила, что родители псковских школьников могут получить информацию об организации горячего питания для учеников младших классов, позвонив на телефон горячей линии:72-29-31, которая открылась на базе городского отделения партии «Единая Россия».

«Сейчас родители в силу известных причин не могут посещать школы и делают выводы как о качестве питания, так и о соблюдении школой санитарных норм безопасности только по отзывам детей. Поэтому мы открываем на базе местного городского отделения партии горячую линию. Все вопросы, пожелания, обращения родителей будут приняты и всесторонне отработаны», – пояснила Елена Полонская.

Она напомнила, что в прошлом учебном году «Родительская экспертиза» при мониторинге организации питания школьников выявила ряд нарушений в некоторых школах. К примеру, в некоторых из них работали кафетерии, а вендинговые аппараты были наполнены продукций, запрещенной для реализации в школах, – в них были чипсы и газировка.

«К нынешнему учебному году в ряде псковских школ были отремонтированы помещения столовых, пищеблоков, оснащены новым оборудованием. Управлению образования администрации города удалось устранить социальное неравенство при питании детей. В частности, меню для детей из малоимущих семей в ряде школ в прошлом году отличалось от основного меню – сегодня такое неравенство полностью устранено. Напомню, что у нас 350 родителей, которые ежегодно участвуют в «Родительской экспертизе». Псковская область стала местом рождения этого проекта. Очень важно, что предложения родителей, которые нам поступают в рамках проведения «Родительской экспертизы», учитываются не только на местном уровне, но и на федеральном. Сегодня главная задача «Родительской экспертизы» заключается в контроле за поручением президента РФ по обеспечению школьников младших классов качественным, сбалансированным и бесплатным питанием», – резюмировала Елена Полонская.

Отметим, что «Единая Россия» начала проверять обеспечение младших школьников горячим питанием в регионах. Мониторинг продлится до конца сентября.