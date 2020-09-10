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Происшествия

На петербургских школьников обвалился потолок

В Санкт-Петербурге на школьников упал подвесной потолок, сообщает Regnum. ЧП произошло в школе №547 во время урока в одном из классов на третьем этаже.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшедшего, даст оценку действиям должностных лиц учреждения, органов исполнительной власти, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих безопасность жизни и здоровью.

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