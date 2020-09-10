Опубликован режим работы Спасо-Преображенского собора и башен Псковского кремля
В Пскове открыты для посещения Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, а также Власьевская и Варлаамовская башни Псковского кремля. Актуальные часы работы музейных объектов опубликованы в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Спасо-Преображенский собор открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:30). Выходные: понедельник и последний вторник месяца (санитарный день).
Собор открыт при отсутствии осадков.
Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 56-73-02.
Власьевская башня
Власьевская башня открыта для посетителей со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Понедельник и вторник выходные дни.
Вход во Власьевскую башню с территории Довмонтова города.
Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 72-45-74.
Территория Псковского кремля с 1 сентября по 30 апреля будет открыта для посещения в общем порядке ежедневно: с 8:00 до 21:00.
Варлаамовская башня
До 27 сентября башня открыта ежедневно с 11:00 до 18:00. Технический перерыв с 13:00 до 14:00. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 29-22-59, 8 (8112) 29-22-58.
Также Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на выходные.