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Общество

Опубликован режим работы Спасо-Преображенского собора и башен Псковского кремля

Фото: Андрей Степанов.

В Пскове открыты для посещения Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, а также Власьевская и Варлаамовская башни Псковского кремля. Актуальные часы работы музейных объектов опубликованы в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

Спасо-Преображенский собор открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:30). Выходные: понедельник и последний вторник месяца (санитарный день).

Собор открыт при отсутствии осадков.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 56-73-02.

Власьевская башня

Власьевская башня открыта для посетителей со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Понедельник и вторник выходные дни.

Вход во Власьевскую башню с территории Довмонтова города.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 72-45-74.

Территория Псковского кремля с 1 сентября по 30 апреля будет открыта для посещения в общем порядке ежедневно: с 8:00 до 21:00.

Варлаамовская башня

До 27 сентября башня открыта ежедневно с 11:00 до 18:00. Технический перерыв с 13:00 до 14:00. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 29-22-59, 8 (8112) 29-22-58.

Также Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на выходные.

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