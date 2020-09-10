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Общество

Новая котельная в Пыталовском районе готова к запуску

Фото: pskov.ru

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проконтролировал готовность к запуску новой котельной в деревне Вышгородок Пыталовского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, сегодня, 10 сентября, Василий Осипов провел выездное совещание по вопросу готовности к отопительному сезону новой газовой котельной.

Вице-губернатор напомнил, что котельную в Вышгородке построили несколько лет назад для улучшения теплоснабжения жилых и социальных объектов населенного пункта. По техническим причинам реализацию проекта не довели до конца.

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова подрядная организация возобновила работы на объекте. Сейчас они завершены: построен газопровод, произведено подключение к инженерным сетям, заменены ряд элементов, в том числе приборы учета. Технически котельная готова к запуску.

Фото: pskov.ru

«Работа новой котельной принесет облегчение для жителей населенного пункта, ведь она обслуживает пять многоквартирных домов, Вышгородскую основную школу, в которой занимается больше 100 детей, дом культуры, детский садик и другие объекты. Мы с нетерпением ждем ее запуска», - рассказала глава района Вера Кондратьева.

«С большой долей вероятности Вышгородок в отопительный сезон 2020 года войдет с новой котельной в режиме пусконаладки. Благодаря этому объекту качество теплоснабжения в деревне станет значительно выше», - отметил Василий Осипов. Он также поручил руководству подрядной организации ускорить работы по подготовке соответствующих актов и документов с тем, чтобы объект теплоснабжения уже в ближайшее время получил паспорт готовности.

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