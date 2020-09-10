0
21:03
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
19:39
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
17:46
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
17:39
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших

Фото с сайта pixabay.com.

Разница составляет 8-10 раз, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИЦ им. Гамалеи.

«Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших. Эта разница составляет примерно 8-10 раз», - рассказал Денис Логунов, заместитель директора центра по научной работе, член-корреспондент РАН, на брифинге, посвященном вакцине.

Данная схема вызывает иммунный ответ в 100% случаев. Вакцинация проводится в два этапа с перерывом между этапами в 21 день.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
10 сентября 2020
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
10 сентября 2020
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
10 сентября 2020
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове

Идет загрузка...