Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших

21:03, 10 сентября 2020, ПАИ

Разница составляет 8-10 раз, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИЦ им. Гамалеи.

«Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших. Эта разница составляет примерно 8-10 раз», - рассказал Денис Логунов, заместитель директора центра по научной работе, член-корреспондент РАН, на брифинге, посвященном вакцине.

Данная схема вызывает иммунный ответ в 100% случаев. Вакцинация проводится в два этапа с перерывом между этапами в 21 день.