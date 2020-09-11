Для выезжающих за границу россиян прививка от коронавируса может стать обязательной

07:01, 11 сентября 2020, ПАИ

Для выезжающих за границу россиян прививка от коронавируса может стать обязательной, пишет ТАСС.

Советник министра здравоохранения Сергей Глаголев объяснил, что ПЦР-тесты и проверка на антитела могут гарантировать отсутствие заболевания на ограниченное время, поэтому стоит сделать прививку. Советник также добавил, что большинство людей путешествуют самолетами, посещая крупные аэропорты, где много людей из разных стран.

Он подчеркнул, что международные схемы вакцинации стали бы самым оптимальным подходом. Еще один вариант — ввести подтверждение перенесенного заболевания, наличия антител или данных о клеточном иммунитете.