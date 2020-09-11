0
01:14
249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
01:04
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
21:03
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
19:39
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Еще новости
Общество

Для выезжающих за границу россиян прививка от коронавируса может стать обязательной

Для выезжающих за границу россиян прививка от коронавируса может стать обязательной, пишет ТАСС.

Советник министра здравоохранения Сергей Глаголев объяснил, что ПЦР-тесты и проверка на антитела могут гарантировать отсутствие заболевания на ограниченное время, поэтому стоит сделать прививку. Советник также добавил, что большинство людей путешествуют самолетами, посещая крупные аэропорты, где много людей из разных стран.

Он подчеркнул, что международные схемы вакцинации стали бы самым оптимальным подходом. Еще один вариант — ввести подтверждение перенесенного заболевания, наличия антител или данных о клеточном иммунитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
11 сентября 2020
249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
11 сентября 2020
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
10 сентября 2020
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)

Идет загрузка...