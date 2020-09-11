Российский препарат против коронавируса признали эффективным в Китае

00:03, 11 сентября 2020, ПАИ

Лекарство делает болезнь легче и помогает выздороветь быстрее, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента РАН Валерия Чарушина.

«Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», — рассказала пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) изданию.

Препарат был передан для испытаний против COVID-19 в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге. Его действие изучается в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян и в ряде больниц Екатеринбурга.



