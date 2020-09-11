100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе

01:04, 11 сентября 2020, ПАИ

Строительство объекта Михаил Ведерников обсудил с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщают в администрации Псковской области.

Стороны обсудили реализацию мероприятий в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Михаил Ведерников выразил благодарность Денису Мантурову за поддержку и личное участие в ее разработке и утверждении. Средства, предоставленные в текущем году, направлены на реализацию проектов по нескольким направлениям.

​«Средства будут направлены в том числе и на компенсацию затрат на закупку скота для молочной фермы на 1,8 тыс. фуражных коров, строительство которой заканчивается в Новосокольническом районе», - отметил глава Псковского региона. Проект осуществился благодаря совместной работе Минпромторга РФ, Минсельхоза России, Россельхозбанка и региональной администрации.

Открытие фермы состоится уже в октябре.