0
01:14
249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
01:04
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
21:03
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
19:39
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Еще новости
Общество

100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе

Фото с сайта pskov.ru.

 

Строительство объекта Михаил Ведерников обсудил с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщают в администрации Псковской области.

Стороны обсудили реализацию мероприятий в рамках индивидуальной программы  социально-экономического  развития региона. Михаил Ведерников выразил благодарность Денису Мантурову за поддержку и личное участие в ее разработке и утверждении. Средства, предоставленные в текущем году, направлены на реализацию проектов по нескольким направлениям.

​«Средства будут направлены в том числе и на компенсацию затрат на закупку скота для молочной фермы на 1,8 тыс. фуражных коров, строительство которой заканчивается в Новосокольническом районе», - отметил глава Псковского региона. Проект осуществился благодаря совместной работе Минпромторга РФ, Минсельхоза России, Россельхозбанка и региональной администрации.

Открытие фермы состоится уже в октябре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
11 сентября 2020
249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
11 сентября 2020
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
10 сентября 2020
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)

Идет загрузка...