Как защититься от клещей в лесу: чек-лист МЧС перед походом за грибами

13:51, 15 августа 2026, ПАИ

Как защититься от клещей в лесу, рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области. В управлении отметили, что, по последним данным Роспотребнадзора, на территории региона с начала сезона от клещей пострадало 1 723 человека, в том числе 483 ребёнка.

Одежду для похода в лес за грибами или ягодами нужно выбирать с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью. Брюки лучше заправить в высокие сапоги, волосы убрать под головной убор. Желательно надевать одежду светлых тонов – на ней легче заметить насекомое.

Также необходимо обрабатывать одежду противоклещевым репеллентом и периодически осматривать себя в лесу, а также провести внимательную итоговую проверку дома. Передвигаясь по лесу, стоит остерегаться высокой травы и кустарника.