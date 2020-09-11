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Общество

Двойные ценники появятся в российских магазинах

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — на них нужно указывать как стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема, например, 1 кг или 1 л. Письмо с инициативой организация направила в Минпромторг 3 сентября, пишет газета «Известия».

Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике: стоимость единицы товара или единицы веса.

Президент Союза потребителей Петр Шелищ пояснил, что нововведение не даст производителям хитрить — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену. В Минпромторге скептически отнеслись к предложению. «Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

В Союзе потребителей также планируют представить инициативу деловому сообществу в рамках обсуждения проекта правил торговли.  

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