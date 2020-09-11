Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России

08:50, 11 сентября 2020, ПАИ

Министерство транспорта России задумалось о бесплатном общественном транспорте в городах страны в будущем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии, подготовленный ведомством.

Как отмечает издание, стратегия допускает введение бесплатного транспорта к 2035 году. При этом предлагается ввести плату за проезд на личных автомобилях. Предполагается, что с 2025 года платным станет проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — для всех категорий пользователей дорог, в том числе и в городских агломерациях.

Внедрение такого механизма поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование, говорится в документе. Ограничения будут стимулировать отказ от личного транспорта в крупных городах, а также использование общественного, немоторизированного (велосипеды, самокаты) и внеулочного транспорта (метро, легкий рельсовый транспорт).