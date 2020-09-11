Новая техника поступила в Противопожарный лесной центр Псковской области

10:08, 11 сентября 2020, ПАИ

11 сентября в Противопожарный лесной центр Псковской области поступила новая техника — шесть автомобилей УАЗ «Фермер», на базе которых оборудуют лесопатрульные комплексы. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал директор Противопожарного лесного центра региона Олег Черней.

По его словам, машины раздадут подразделениям Центра уже в грядущий понедельник. «Они имеют оборудование на борту: мотопомпы, емкости, лесные огнетушители, которые позволяют начинать локализацию пожара до приезда основной тяжелой техники», - сказал Черней.

Кроме того, он подчеркнул, что за последние полторы недели в Псковской области не было зарегистрировано ни одного возгорания в лесах. Но при этом, как отметил Олег Черней, пожароопасный период в регионе все еще действует.

«Сейчас все тихо», - заключил собеседник агентства.