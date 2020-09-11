5 504 жителя России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
10 сентября в стране зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 734 человека.
Всего по состоянию на утро 11 сентября в России выявлено 1 051 874 случая заболевания коронавирусом, 868 107 человек выздоровело, 18 365 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 915 случаев заражения коронавирусом, 3 619 человек выздоровело, 65 – умерло.