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Общество

5 504 жителя России заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 сентября в стране зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 734 человека.

Всего по состоянию на утро 11 сентября в России выявлено 1 051 874 случая заболевания коронавирусом, 868 107 человек выздоровело, 18 365 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 915 случаев заражения коронавирусом, 3 619 человек выздоровело, 65 – умерло.

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956 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Почти 40 млн тестов на коронавирус сделали в России Ещё 17 человек вылечились от коронавируса в Псковской области 5 504 жителя России заболели коронавирусом за сутки Более 28,3 млн человек в мире заразились коронавирусом Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса Почти шесть тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки 1 570 человек заболели коронавирусом в Пскове 20,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса
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